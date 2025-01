«Qualche settimana fa, quando stava vivendo un momento di calo fisiologico, s’era diffusa la preoccupazione che Lautaro Martinez si stesse inaridendo. Gli attaccanti come lui non spariscono mai, se non per ricaricarsi, e la tripletta conferma semplicemente quello che sapevamo: siamo al cospetto di un attaccante enorme che in una squadra così autorevole, sa sempre come esaltarsi. Ma l’argentino non è il solo a rendere affascinante l’Inter: Barella da un po’ va considerato tra i centrocampisti più forti; Thuram sta arricchendo le soluzioni offensive; e poi c’è una difesa che non concede nulla, un Dimarco scatenato. Statistiche alla mano, 20 conclusioni a 4, 7 tiri nella porta a zero, Inzaghi può essere orgoglioso di quello che ha costruito con equilibrio».