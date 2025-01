Nella sua mente esiste già un’alternativa nel caso in cui il pallone non diventasse la sua strada definitiva: l’osteopatia

Con il rinnovo firmato proprio oggi nella sede di viale della Liberazione, per Giacomo De Pieri il calcio rappresenta molto più di quel sogno da bambino, ma nella sua mente esiste già un’alternativa nel caso in cui il pallone non diventasse la sua strada definitiva: l’osteopatia.