Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi, giornalista, ha parlato così del momento negativo del Milan di Sergio Conceicao: "E' un grido di dolore, il suo arrivo è stato celebrato nel modo migliore con la Supercoppa, ma se poi il Milan torna senza grande fame come ha dimostrato dopo la vittoria della coppa, fa bene a richiamare tutti all'ordine. Conceicao mi sembra che così manda un messaggio fortissimi ai giocatori. E penso che sia un allenatore che se non troverà la strada giusta è anche capace di strappare il contratto e andare via. Il fattore mercato c'è di mezzo, c'è necessità di trovare un attaccante importante, ora vedremo se arriveranno dei rinforzi".