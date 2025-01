Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi , sempre nel mirino della Roma in questa finestra di mercato di gennaio. Ecco le parole del giornalista:

"Frattesi? Sinceramente, non ho novità. Pur guardando l'Inter al futuro, le cose non cambiano se la Roma non si presenta con un'offerta".