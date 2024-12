Nella lunga intervista a Sport Bild, Yann Bisseck ha rivelato un retroscena. Per un momento il difensore dell'Inter ha pensato di ritirarsi dal calcio e concentrarsi sugli studi di medicina. "Quando al Guimarães mi infortunavo spesso, pensavo: forse dovrei lasciar perdere e studiare medicina come previsto. Pensavo di non essere fatto per il calcio professionistico e stavo per smettere. Almeno c’erano persone che credevano in me e mi incoraggiavano. L'allora scout del Chelsea Vito Leccese del Colonia era uno di questi: anche lui voleva portarmi al Chelsea per la stagione 2017/18".