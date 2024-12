Dopo la sospensione e il rinvio della partita contro la Fiorentina a causa del malore occorso a Edoardo Bove, l'Inter di Inzaghi torna in campo oggi a San Siro: i nerazzurri affrontano il Parma di Fabio Pecchia . Una sfida importante, in attesa di recuperare il match di Firenze, e che precede la trasferta europea sul campo del Bayer Leverkusen che può regalare a Lautaro e compagni il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Così scrive il Corriere della Sera: "Tutto in quattro giorni. Fra questa sera e martedì, quando l'Inter a Leverkusen affronterà il Bayer in una gara decisiva per staccare il pass per gli ottavi di Champions, evitando i playoff, Simone Inzaghi punta al bottino pieno. Si ritorna in campo questa sera alle 18.30 contro il Parma dopo la grande paura che ha immobilizzato i giocatori domenica a Firenze, spettatori del malore di Bove. Il tecnico sembra orientato a puntare sugli stessi uomini schierati nei 17 minuti disputati al Franchi: per la panchina tornerà a disposizione Carlos Augusto mentre continuerà ad allenarsi a parte, sperando in un recupero per la coppa, Francesco Acerbi".