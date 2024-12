Dopo la grande paura di Firenze, l'Inter torna in campo. I nerazzurri sono impegnati nella sfida casalinga contro il Parma che è reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Lazio. In difesa scelte quasi obbligate per Simone Inzaghi che schiera Sommer in porta, Bisseck, de Vrij e Bastoni in difesa. Sulle fasce conferma per Dumfries a destra, mentre a sinistra agirà Federico Dimarco. Completano il centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. La coppia d'attacco sarà formata da Lautaro e Thuram.