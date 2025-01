«Altri due punti buttati via e non aggiunti alla classifica dopo una reazione clamorosa al loro gol. Mi spiace per i ragazzi perché non possono essere fatti quei minuti finali, sono minuti in cui si pensa alla sostanza e non all'estetica. Poteva essere una classifica bellissima, ma devo dire che i miei sono stati bravi. Sono contenti perché volevo una reazione dopo la sconfitta col Verona. C'è stata, siamo giovani e dobbiamo crescere tutti insieme, stiamo buttando via punti troppo importanti. Così Vincenzo Italiano, a Skysport, ha commentato il pari contro la Roma incassato all'ultimo minuto dai suoi ragazzi dopo il rigore segnato da Dobvyk.