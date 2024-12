Le parole di Eugenio Giani dopo la visita in ospedale al giocatore che ha avuto un malore durante la gara tra Fiorentina e Inter

Ai microfoni dei giornalisti, presenti davanti all'Ospedale Careggi, dove Edoardo Bove è ricoverato da ieri sera, dopo il malore avuto nella gara della sua Fiorentina contro l'Inter, ha parlato il presidente della Regione Toscana. Eugenio Giani è andato a trovare il giocatore e all'uscita si è fermato con i cronisti. «Io l'ho visto e ci ho parlato - ha detto - è vigile e normale, ha avuto una grande capacità di reazione. Devo dire che è un ragazzo davvero d'oro anche nel modo in cui si pone dopo una vicenda come questa».

«È nelle migliori mani - ha aggiunto a proposito dei medici che si stanno prendendo cura del giocatore - voglio ringraziare i medici e il personale sanitario di Careggi come lo staff medico della Fiorentina perché in questi casi sentiamo che a Firenze abbiamo un tesoro, un'eccellenza nella sanità che si è prestata immediatamente con tutto quello che la situazione richiedeva. Poi per il resto, da un punto di vista delle diagnosi e delle caratteristiche leggerete attraverso i bollettini medici».