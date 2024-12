«L'effetto Atalanta fa bene a tutti: non sono sorpreso perché nel pallone come nella vita non si improvvisa niente se vuoi arrivare a certi livelli. La società della famiglia Percassi è un progetto lungimirante in piedi da un bel po'», ha aggiunto. E inevitabilmente e ha parlato anche della sua ex squadra, la Juventus: «Per Thiago ho una grandissima stima e sono molto fiducioso su ciò che sta costruendo. Quando si interviene così in profondità serve tempo. Motta è meticoloso, preparato, abituato a certi livelli. Lo conosco come compagno di squadra e devono tutti dargli una mano. Poi basta col paragone tra lui e Allegri, non sta né in cielo e né in terra. Perché Thiago sta iniziando ora e questo confronto infastidisce solo l'ambiente».