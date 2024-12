Non ha alcun dubbio Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, che elegge il giocatore dell'Inter come migliore del campionato di Serie A

"Il giocatore migliore del campionato ce l'ha l'Inter senza se e senza ma: Marcus Thuram, con uno scaldabagno di Natale, ha coronato una prestazione da vero trascinatore. Uno di quei gol di quei centravanti di razza degli anni 90-2000 che eravamo abituati a vedere, gli Adriano, i Batistuta, i Crespo: riceve palla, va in progressione, si ferma, allunga e sullo strappo ha messo un tiro al fulmicotone. Qualcuno può dire che Reina poteva fare di più: no, è stata davvero una bomba, ha fatto venire giù tutto San Siro". Non ha alcun dubbio Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, che elegge l'attaccante francese dell'Inter come miglior giocatore del campionato di Serie A.