Felipe Caicedo è uno di quelli che devono tanto a Simone Inzaghi. Lo ha ricordato lui stesso nell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Lazio-Inter: «Di Inzaghi posso solo parlare bene. È stato fondamentale perché mi ha sempre dato fiducia e credeva in me, infatti mi ha chiamato anche all’Inter. Lì le cose non sono andate come speravo, ma lui resta il numero uno. Sono stato importante anche io per la sua Lazio, con tutti quei gol al novantesimo che mi hanno reso un beniamino dei tifosi.