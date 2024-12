Non è come l'anno scorso. L'Inter non deve fare, almeno per ora, corsa su se stessa. Davanti c'è chi corre, anche con una partita in più per quanto accaduto a Firenze. E ci sarà un momento, più avanti, in cui i nerazzurri avranno addirittura due partite da recuperare, a causa della Supercoppa. Per questo Inzaghi ha fatto una richiesta chiara, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: