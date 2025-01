Il Milan ha preso due gol di polli, poi l’Inter ha fatto belle giocate tecniche sia chiaro. Conceicao dentro a dei problemi che una squadra ha, non accetta un no come risposta. Lui non voleva saperne di resa, di fallimento nell’atteggiamento. Poi si può perdere, ma lui è così: cattivo, scorbutico, si è visto anche nel primo tempo. Si è presentato al mondo Milan e al calcio italiano come l’avevamo presentato.

L’Inter non fa giocare Thuram infortunato, perde Calhanoglu, fa altri cambi, ma la squadra non deve avere problemi coi cambi. Da 2-0 a 2-3 in poco più di mezz’ora, neanche se ne parla, ma è andata così… L’Inter poteva e doveva temere solo Conceicao ieri, gli altri li conosceva tutti. Se non do colpe all’Inter, non la rispetto. Per questo dico meriti e demeriti. E l’Inter aveva pure avuto più tempo per riposare, 24 ore. Altra cosa: era stata più dura la partita con la Juve del Milan che quella dell’Inter con l’Atalanta. Stanotte gli interisti non dormiranno bene: non riusciranno mai a dare più meriti al Milan che demeriti a loro stessi.