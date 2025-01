Dopo il 2-0, l’Inter ha abbassato i ritmi e fatto cambi conservativi, Conceicao invece era avvelenato perché il primo tempo era stato equilibrato e il Milan è andato all’intervallo sotto. Inzaghi ha fatto cambi conservativi, l’altro ha buttato dentro Leao, Loftus e Abraham. Il suo calcio lo vedremo tra qualche mese, ma mi ha impressionato come hanno tirato fuori i coglioni i più criticati, ovvero Theo, Leao, Loftus, Tomori. Il migliore in campo è stato Pulisic senza se e senza ma, km in campo e qualità.