Arnautovic-Napoli a me piace come idea. Oggi Arnautovic romperebbe i coglioni a Lukaku ed è una cosa assolutamente buona. Io ho infatti l’impressione che Conte possa anche volere qualcosa in avanti, proprio centravanti. Io son convinto che lui, ovviamente ha dato quel tempo a Lukaku e glielo dà perché l’ha voluto lui, però nella realtà dei fatti non è quello che lui ha lasciato all’Inter. Adesso stoppa la palla a tre metri, l’altro giorno ha avuto anche due occasioni. Sta diventando un problema per come lo immaginava lui. Occhio che Conte mette in competizione Neres non con Politano. Neres è un giocatore forte, questo ogni volta che gioca fa la differenza, ha fatto già sei assist. Lo metti a destra lo metti a sinistra. Lukaku se Lukaku è questo… Lukaku ha ancora due anni. Il lavoro fatto dal Napoli fino ad adesso è da 10”.