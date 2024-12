Prima della partita, Beppe Marotta ha risposto in tv a Gerry Cardinale, azionista del Milan tramite ilfondo RedBird, che ospite della Harvard Business School domenica aveva detto: «L’Inter ha vinto lo scudetto e poi è andata in bancarotta», in riferimento al passaggio del club per un debito non pagato da Zhang al fondo Oaktree. Per il presidente nerazzurro, Cardinale ha usato «parole fuori luogo e poco rispettose. Siamo passati da meno 246 milioni a meno 36, vincendo la seconda stella, e siamo l’unica squadra di Milano che ce l’ha».