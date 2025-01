"Kolo Muani è molto più forte di Vlahovic, Vlahovic adesso è in crisi, ora lo sarà ancora di più. Così viene disintegrato, è isterico, ha paura di giocare. A giugno deve andare via. La Juve ha scelto di prendere Kolo Muani in prestito secco, non hanno fatto un investimento ora. Hanno detto: vediamo come finisce la stagione, magari prendiamo un allenatore diverso"

"Se la Juve non arriva tra le prime 4, o anche se arriva ma con tanta difficoltà, ho l'impressione che sia giusto cambiare. Alla Juve serve un top manager per sviluppare l'idea di calcio, Thiago da giocatore è stato fantastico, una cosa è allenare il Genoa, il Bologna, le giovanili del PSG e un'altra cosa è la Juve. Vlahovic segna ma stoppa la palla al contrario. Koopmeiners non rende, Douglas Luiz non rende, Nico gioca fuori ruolo ma non rende. La Juve è lenta, dopo 5 mesi è ancora lenta. La Juve aveva Sarri che aveva provato a fare la rivoluzione e l'hanno mandato via dopo aver vinto, in estate ha speso 200 mln ed è ancora a zero. Questo arrivo in prestito secco di Kolo Muani vuol dire arrivare a fine stagione, poi a giugno può cambiare anche l'allenatore"