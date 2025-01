"Io Conte l'ho anche attaccato, quest'anno mi piace anche come sta comunicando. Oltre a parlare bene mi piace come sta facendo giocare. La difesa a 3 mi piace poco, perché poi giochi a 5. Dopo la rumba di Verona ha cambiato. Sta facendo un lavoro straordinario e ho paura per l'Inter. Ho sempre detto non portartelo dietro, va a finire che lui che nel momento che vede l'arrivo ed è davanti è come uno squalo: se sente l'odore di sangue viene li e ti prende. Io ho ci ho perso uno scudetto, lascia stare il gol di Muntari. Si è messo davanti a un mese dal campionato, finita. Ti trita il cervello. Difende i giocatori che ha, quest'anno ancora di più. Occhio Inter che con lui ti fai male. Conte gode da solo in una favela, non ha paura. Sa l'obiettivo che deve cercare, ci credeva solo lui. Difficoltà, pericolo io sto lì, occhio che ti faccio male".