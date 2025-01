"Dumfries perfetto per il modulo di Inzaghi e mi sta simpatico. Si danna l'anima, se avesse la qualità sarebbe Figo. In questo momento fa 5-6 gol, dà sempre il suo apporto, dà aiuto alla squadra, è un giocatore che lo ha cercato anche lo United. Potrebbe giocare allo United? Tranquillamente, fa bene sempre con l'Olanda. È uno di quelli che con Inzaghi è migliorato, e tanto. In questo tipo di modulo corre 70' e fa gol. Quando crossano a sinistra lui arriva, gol su corner. Mi piace, ha personalità".