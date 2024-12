Intervistato da LaLazio.com, Cesar, doppio ex di Lazio e Inter, ha parlato del big match tra biancocelesti e nerazzurri in programma lunedì sera all'Olimpico. "Vedere la Lazio oggi in queste condizioni è semplicemente fantastico. Vi rendete conto che partita ha fatto contro l’Ajax? Ha saputo soffrire e non ha lasciato spazio all’Ajax. Si è abbassata quando serviva, ha fatto capire all’Ajax, attenzione, una grande squadra, che non sarebbero riusciti a segnare, e poi è ripartita: con il palleggio, con la qualità, con la forza, con l’entusiasmo. Ha fatto una partita eccezionale, capendo qual era il momento di restare bassa e quando era il caso di attaccare. Veramente una bella squadra: bella da vedere. Entusiasmante".