Lazio, Noslin: “Baroni mi ha risparmiato con l’Ajax perché lunedì c’è l’Inter”

Tijjani Noslin ha dovuto guardare i suoi compagni dalla panchina stasera. Sperava di poter entrare, per aiutare i suoi compagni, che in ogni caso non hanno avuto bisogno di lui per battere l'Ajax. L'attaccante della Lazio avrebbe voluto lasciare il segno anche in Olanda, sua terra madre, ma Baroni ha deciso di concedergli un turno di riposo.

Tra i protagonisti di questa prima parte di stagione biancoceleste, sarà molto probabilmente in campo lunedì contro l'Inter. E questa è stata la spiegazione che gli ha dato l'allenatore, come ammesso dallo stesso Noslin ai microfoni di Ziggo Sport: "Sono un po' deluso per non aver giocato contro l'Ajax, ma rispetto le decisioni dell'allenatore. Mi ha spiegato che voleva tenermi fresco per la partita di lunedì, quando giocheremo contro l'Inter. Spero di essere titolare, sarà un'altra partita importante. Vediamo come va. Rispetto sempre le scelte dell'allenatore e sono davvero felice di essere qui".