"La scelta di andare in Svizzera? Come campionato di formazione, la Superlega elvetica è il luogo perfetto per un giovane come lui. Ecco perché un anno fa ho consigliato a Mattia Zanotti di andare al San Gallo. Qualche giorno fa Aleksandar mi ha detto quanto fosse felice di essere al Lucerna e di poter giocare regolarmente. Dove può migliorare? Sotto tutti i punti di vista. Se gli ho insegnato qualche trucco sui calci di punizione? No, per fortuna no. Ci sfidavammo in allenamento, ma Ale vinceva sempre. Oggi ha una facilità e una tecnica impressionanti quando tira: l'ho sempre preso in giro perché in allenamento metteva la palla in rete in quattro calci di punizione su cinque, ma non ci provava in partita. Fino all'anno scorso, quando improvvisamente ha iniziato a segnare gol anche in partita".