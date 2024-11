Mario Frick, allenatore del Lucerna, nel corso di un'intervista concessa a Blick ha speso parole di elogio per Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 di proprietà dell'Inter, che in estate ha accettato di trasferirsi in prestito in Svizzera: "Il suo potenziale è incredibile. Ha una tecnica di tiro incredibile, è in grado di fare dei passaggi incredibili. I suoi cambi di gioco da un lato all'altro del campo sono sorprendenti. Cambia completamente il nostro gioco".