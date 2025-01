Intervistato da OA Calcio, l'ex presidente della Juve, Giovanni Cobolli Gigli , ha parlato del derby della Mole a poche ore dal fischio d'inizio. "È una partita che entrambe devono vincere. Secondo me, per la Juve è quasi l’ultima spiaggia. Deve vincere e inanellare una serie di vittorie nei prossimi mesi. Non c’è da rimpiangere le assenze, bisogna mettere in campo una squadra che abbia gli attributi per 90 e passa minuti. E che non molli alla fine, come successo in passato. Bisogna vincere, è l’unica cosa che conta".

Torino-Juventus sarà anche una valvola di sfogo per il folklore dei tifosi…

"Premetto che per me, che ho vissuto per anni a Torino ma non sono torinese, il vero derby è Juventus-Inter. Per come percepisco io il concetto di derby. Sono consapevole di come viene sentita la partita tra Torino e Juventus. Torino è rimasta una città legata alle tradizioni e tra queste c’è il tifo per una o l’altra squadra. È sicuramente una partita sentita e spero sia assistita con sportività da parte dei tifosi. Personalmente la vivo come qualsiasi altra partita di calcio, con la particolarità che la Juve questa partita deve vincerla per forza. Dovesse arrivare un pareggio o, peggio, una sconfitta bisognerebbe porsi delle domande".