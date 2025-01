"E' in corsa su vari fronti, dalla Coppa Italia alla Champions, ma vorrei che dicesse qualcosa da juventino. Non l'ha ancora fatto. Lo spogliatoio è con lui? Sì, ci sono 4-5 eletti come Yildiz, Conceicao, Cambiaso, Locatelli che lo adorano, poi ce ne sono alti, come Gatti che non spingono fino in fondo, hanno una prudenza eccessiva su quello che gli viene chiesto. E' l'allenatore che deve dare certe certezze".