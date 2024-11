Francesco Colonnese, ex difensore di Inter e Napoli, ai microfoni de Il Mattino ha parlato della super sfida in programma questa sera a San Siro: "Ricordo la primavera del '97. All'Inter era arrivato Gigi Simoni, che mi lanciò a Cremona quando avevo 18 anni e poi mi allenò a Napoli. Subito una stagione fantastica, giocai con campioni assoluti, da Bergomi e Ronaldo. Vincemmo la Coppa Uefa dopo aver perso in maniera scandalosa lo scudetto sul campo della Juve. Ecco, ciò che accadde a me quell'anno dimostra che nel momento in cui le cose vanno male può esserci il rovescio della medaglia. Uscii dal Napoli e andai all'Inter, per giocare tre anni in una delle squadre più amate al mondo, quella a cui sono rimasto più affezionato. Anche se c'è un Napoli-Inter, da difensore azzurro, che ricordo ancora con gioia".