Dopo la vittoria in Supercoppa contro l'Inter, il Milan ha frenato a San Siro contro il Cagliari. A fine partita, ai microfoni di DAZN, l'allenatore rossonero Sergio Conceiçao ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi contro la formazione di Nicola. «Il ritmo è stato basso, i nostri difensori potevano portare palla ma non è solo quello. Nel primo tempo non siamo usciti per niente, secondo tempo meglio. Dobbiamo fare di più, ci sono tante cose da migliorare. Bene l'atteggiamento ma ci sono mancate cose importanti. Siamo qui per lavorare, so che il tempo è quello che è. Bisogna dire queste cose da migliorare ai giocatori e loro devono accettare quanto gli diciamo. Perché è stato troppo visibile, anche chi non capisce di calcio capisce cosa manca», ha sottolineato l'allenatore rossonero.