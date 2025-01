Parolo: “Il Milan un Bastoni non ce l’ha. Sono quei giocatori che…”

«Se il Milan ci può arrivare col lavoro? Ma io credo che dipenda dalle caratteristiche, dalle giocate dei giocatori. Non lo vedo nei difensori del Milan, sono cose che hai dentro. So che si lavora di dati, il Milan su questo è forte. Ma i giocatori che saltano il primo passaggio, che aprono il gioco, tipo Bonucci nella Juve, non ci sono. All'Inter quel giocatore è Bastoni, ti rompe le linee di passaggio e fa la differenza, serve coraggio per la giocata», ha concluso.