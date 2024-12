"Non so se è cambiato il Genoa nel secondo tempo o noi. Sono molto soddisfatto del primo tempo, abbiamo dominato. Nel secondo tempo l'unica cosa che ci eravamo detti era di non farli rientrare in partita e ce l'hanno fatta. A questo stadio basta una minima scintilla per accendere la tifoseria. Sono contento per il primo tempo, nel secondo tempo ci deve rimanere stampato nel cervello a tutti quanti. L'ho detto ai calciatori, non deve appartenere a noi, vuol dire staccare la spina, rimettere in gioco tutto e non è giusto perché vedo il lavoro in settimana. Se si ha un minimo di ambizione e se si vuole restare lì dando fastidio agli altri, bisogna cambiare e restare sul pezzo per 95'"