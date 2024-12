Quarta vittoria nelle ultime cinque per il Napoli che vince 2-1 contro il Genoa a Marassi e torna momentaneamente in vetta alla classifica

Quarta vittoria nelle ultime cinque per il Napoli che vince 2-1 contro il Genoa a Marassi e torna momentaneamente in vetta alla classifica in attesa della partita dell'Atalanta.