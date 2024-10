"Se guarderò Inter-Juve? Lo farò di sicuro perché la passione per il calcio mi porta, a prescindere, a vedere una partita di spessore molto alto come quella. La guardiamo sapendo che sono due squadre molto forti, abbiamo massimo rispetto, ce la gustiamo"

"Ho poco da rimproverare alla squadra, il Lecce è stato bravo a difendere ma abbiamo attacco, si sa poi che quando attacchi e non trovi il gol subentra il nervosismo, ero convinto di segnare, i giocatori erano un po' ansiosi e timorosi. A tutti piace sbloccare il risultato, abbiamo l'esperienza per avere pazienza e poi provare a fare gol. Siamo contenti, il Lecce è stato molto organizzato, il 6-0 con la Fiorentina è stato esagerato, per 40' anche col Milan, ma anche con l'Inter, ha dei valori"