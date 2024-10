Conte: “Scelte in vista del Milan? No, conta vincere. Il possesso palla…”

«Importante far riposare in vista di match importanti come quello contro il Milan? Importante è vincere, non c'entra far riposare. Non è scritto che noi oggi vinciamo la partita». La filosofia di Antonio Conte spiegata prima di Napoli-Lecce quando è stato chiesto conto all'allenatore delle scelte fatte anche in vista della prossima sfida.

«Primo gol in Serie A per me contro il Napoli e avevo il 10? Il 10 era un caso, l'ho messo e l'ho ritolto. Avevo il 4 o l'8 da faticatore. La mia squadra non ha possesso palla? Penso che la cosa principale sia riuscire a fare un po' di tutto. Il possesso per via orizzontale senza andare in verticale è fine a sé stesso. Noi cerchiamo di metterci un po' di tutto facendo del possesso l'obiettivo di verticalizzare quando c'è da attaccare. Tante volte perdiamo palla e il possesso palla diminuisce ma l'obiettivo è chiaro che resta quello di fare gol», ha concluso il tecnico rispondendo alle domande del suo ex compagno Ciro Ferrara.