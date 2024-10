Innanzitutto abbiamo fatto quello che dovevamo fare, portare a casa tre punti è stato molto importante in una partita dominata da inizio alla fine. Perché se quando finisce la partita hai fatto il 65% di possesso palla, tiri 24 volte in porta e hai 16 angoli non so cosa posso chiedere di più ai giocatori. Posso chiedere che visto che nessuno si aspettava questa posizione qui le squadre sono guardinghe e quindi bisogna avere pazienza. Non bisogna farsi prendere dalla frenesia, il gol può arrivare anche al 95esimo. E quindi ripeto, sono contento perché sono partite difficili, attacchi tanto e se non sei bravo a prepararti alla fase negativa rischi di prendere delle ripartenze e restare col cerino in mano quindi sono contento per tre punti contro una squadra che non c'entra niente con quel posto in classifica. Auguro loro sempre il meglio: sono convinto che alla fine otterranno la terza salvezza consecutiva. Pensiamo ora a martedì per la prossima partita. Ci godiamo la domenica, per quanto sarà negativa. Andiamo ad affrontare una situazione nuova, giochiamo dopo tre giorni, dovremo essere bravi perché è un test importante contro un top club a San Siro. Sappiamo le difficoltà ma ci andiamo in modo giusto sapendo che quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto.