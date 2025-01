Al termine di Atalanta-Napoli, Antonio Conte ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Dare fastidio è già fare qualcosa di più. Sicuramente questa è una squadra che è cresciuta, non dimentichiamo che due mesi fa l'Atalanta è venuta in casa nostra a darci tre gol. Questa è una squadra che è cresciuta tanto, anche nelle difficoltà perché stiamo andando avanti avendo delle situazioni in cui le stiamo affrontando a livello di infortuni e di mercato, sono situazioni che potrebbero ammazzare un toro, invece stiamo in piedi, non ci lamentiamo".

"Testa bassa e pedalare, i ragazzi lo sanno. Tutto questo è frutto di grande lavoro, quando arrivo a Castel Volturno sono felice perché so di trovare un gruppo di ragazzi disposti a lavorare tanto. Post Kvara? Lascio al club la decisione, nel mercato non entro nel merito. Se dovessero chiedermi qualcosa, dirò il mio pensiero. Qua non si tratta di giovani di prospettiva, giovani di prospettiva per fare cosa? Se si deve fare qualcosa si deve fare nella maniera giusta, altrimenti non facciamo ridere le persone, ogni cosa che viene fatta viene data un'enfasi che arrivano i giocatori scudetto per me. Se le cose devono essere fatte, devono essere fatte come Dio comanda altrimenti rimaniamo con questi ragazzi".