Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della gara in programma domani tra Inter-Empoli

Inzaghi terrà conto di questo, ma anche dell’incombente trasferta di Praga, che mette in palio punti altrettanto importanti su un altro fronte. Allora, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, inevitabile pensare a qualche novità rispetto all’ultima uscita. In difesa potrebbero esserci dal primo minuto Pavard a destra e Carlos Augusto a sinistra, con De Vrij costretto agli straordinari. Acerbi andrà in panchina, magari pronto finalmente a tornare a gara in corso.