Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter : "Avevamo preparato la partita per essere un po' più aggressivi. Come atteggiamento per 60 minuti la squadra ha fatto una partita veramente importante, contro una squadra molto forte, concedendo poco. Abbiamo concesso il pallino del gioco, potevamo fare meglio quando avevamo la palla noi, poi quando escono dal cilindro le giocate del campione... Abbiamo avuto un'occasione per riaprire la partita con Esposito e l'abbiamo sfruttata. L'unico rammarico è il gol del 3-1 da una punizione nostra, solo quello. Non è semplice a San Siro, se avessimo avuto questo atteggiamento in altre partite molto probabilmente avremmo avuto qualche punto in più.

Per l'atteggiamento posso recriminare solo i 20 minuti contro il Lecce: non doveva succedere, era uno scontro diretto, ma è successo. Non possiamo piangerci addosso. Questi ragazzi non hanno perso l'umiltà. Stiamo pagando il gran numero di giocatori fuori per infortuni e alcuni episodi dove potevamo riaprire la partita, mi viene in mente il rigore sbagliato contro il Genoa, le occasioni contro il Lecce... Dobbiamo lavorare per far tornare questi episodi a vantaggio nostro.