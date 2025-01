Farris: “Staff tecnico fa i complimenti ad Asllani: ci sta tutto. Taremi? Se analizziamo…”

Non abbiamo neanche tempo di pensarle queste cose. abbiamo giocato col Bologna, stasera, poi Praga. Abbiamo fatto un percorso dal derby in campionato con 12 vittorie, tre pari in 15 gare, 55 gol, in corsa per il girone di CL con Praga fondamentale e passato il turno di Coppa Italia. Poi quello che dicono gli altri sul mercato ci preme poco. Sappiamo di avere i nostri e vogliamo farli recuperare. San Siro è uno stadio tosto. Ci teniamo a fare i complimenti ad Asllani come staff tecnico. Ha fatto una grande gara dopo una partita comunque buona contro il Bologna in cui aveva subito delle critiche. Ha dimostrato che ci sta alla grande.