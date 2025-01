Ha segnato il gol del due a zero e alla fine della gara con l'Empoli ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole di Denzel Dumfries : «Il vizio del gol? Si, è un momento bello per me ma bisogna continuare così, lavorare, ogni giorno crescere. Sono contento».

-In cosa sei cambiato: sei più forte e diventi l'uomo più pericoloso in area...

Rispondo in inglese perché per me è più facile. Con la squadra tattica dell'Inter sto studiando come migliorare.