Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a margine dell'inaugurazione del centro di riabilitazione del medical partner societario Habilita presso la Curva Sud dello stadio di Bergamo. Il giocatore si è soffermato sugli obiettivi della formazione atalantina che è terza in classifica a 7 punti dal Napoli dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la formazione di Conte. E in Champions è ancora in corsa, si vedrà nell'ultima partita, per l'ingresso diretto agli ottavi tra le prime otto del torneo.