Di Francesco: “Inter arrabbiata per la Supercoppa ma guardiamo in casa nostra e…”

"Veniamo da risultati positivi e ottime prestazioni, l'ultima è stato al di sotto delle precedenti. Il problema più grande è che siamo corti nelle scelte, abbiamo avuto infortuni e situazioni di mercato, vi assicuro che la squadra ha preparato al meglio questa sfida proibitiva e difficile, faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo"

"A livello psicologico ho usato le immagini della gara d'andata, non era tanto tempo fa, l'Inter non ha cambiato niente, l'identità e la mentalità di Inzaghi è la stessa. Si può fare risultato, loro ti possono mettere in difficoltà ma vorrei che le azioni che abbiamo fatto nel finale del match dell'andata dobbiamo mostrarlo con continuità"