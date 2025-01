Le parole del commentatore: "Antonio ti entra nella testa, ti convince ad andare alla guerra per lui. Sarebbe stato un bel compagno"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Antonio Di Gennaro , ex calciatore oggi commentatore, ha parlato così del Napoli di Antonio Conte : «Conte è uno di quei pochi allenatori che ti fa venire voglia di gettarti nel fuoco per lui. Uno di quelli che dà la vita e ti chiede la vita».

«Esistono davvero le sconfitte che insegnano qualcosa. E quella nella prima giornata di campionato è alla base dei successi che sono venuti dopo: ha fatto scattare la scintilla giusta, ha rianimato una squadra che aveva bisogno di un altro choc per ritrovarsi. Certo, il Verona fece un secondo tempo perfetto. Cosa che poi non si è più vista in questa stagione. Ma ci sono davvero dei ko che aiutano, che ti fanno venir voglia di tirar fuori tutto dentro di te. Compreso l'orgoglio».