In questi giorni si parla di un clamoroso interesse dell'Inter nei confronti di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2026 con il Paris Saint-Germain. Per adesso non si tratta di una trattativa avviata, ma di un reciproco apprezzamento che in futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa in più. La perplessità più grande è legata all'oneroso ingaggio del portiere, che in Francia guadagna somme in doppia cifra. Ma, a tal proposito, scrive Tuttosport: