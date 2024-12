Luigi Di Biagio, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League dei nerazzurri contro il Bayer Leverkusen. Si parte dal precedente del 10 dicembre del 2002, quando proprio lui segnò una doppietta nel successo per 3-2 della formazione interista: "Non ricordavo che fosse il 10 dicembre. Ricordo una bella serata, segnai una doppietta, fu l'inizio di una grande cavalcata che purtroppo poi non finì bene, con la semifinale contro il Milan dove fummo eliminati con due pareggi. In quella Champions League segnai 3 gol, il primo fu contro lo Sporting Lisbona di Cristiano Ronaldo nei preliminari. Fu la mia unica doppietta in Champions League, per cui la ricordo con piacere".