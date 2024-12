Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Giulio Donati ha parlato di Bayer Leverkusen-Inter. In passato Donati ha vestito la maglia di entrambe le squadre: "Mi aspetto una partita molto intensa. In Germania, si sa, il ritmo di gioco è alto e il Leverkusen vorrà fare sicuramente la prestazione in casa. Di fronte però avrà l'Inter, che ha dimostrato di essere una squadra attrezzata da tutti i punti di vista, tecnici e atletici, tanto in Italia quanto in Europa. Sarà una gara molto intensa dove la tattica sarà messa forse in secondo piano".