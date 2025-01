Dumfries: “Vittoria importante. Napoli? Penso all’Inter. Lautaro e Thuram…”

Al termine di Inter-Empoli, Denzel Dumfries ha commentato la vittoria ai microfoni della Domenica Sportiva. "È stata una vittoria importante per noi, non era una partita facile contro una squadra difensivamente forte, ma abbiamo fatto un grande secondo tempo".

"Il Napoli? Io guardo solo l'Inter, questo è importante, lavoriamo ogni giorno. Lautaro e Thuram? Sono forti e importanti per noi, ma anche Taremi e Arnautovic lo sono, Marko ha fatto anche assist. Felice per il gol di Lautaro, è stato un gran gol. Non è cambiato niente, lavoro ogni giorno per stare dentro la partita, sono contento e bisogna continuare così".