Le parole di Lautaro

Insieme a Frattesi ha parlato con la tv di casa Inter anche il capitano dell'Inter: «Lautaro? Contento per il gol e per la prestazione dei ragazzi. Abbiamo fatto un'ottima gara e un ottimo risultato. Cerco ogni giocata e ogni gol di farlo bene. Quando fai questi gol è ancora più bello. Ho calciato di sinistro che non è il mio piede. Quando si infila sotto la traversa è sempre bello. Tutti i giorni dobbiamo essere concentrati, preparare tutte le partite che giochiamo in maniera corretta. Dobbiamo sempre essere pronti ad affrontate le squadre e fare sempre il nostro lavoro. Numeri dei miei gol? Mi rendono orgoglioso. A me e alla mia famiglia. Lavoro per l'Inter, per i tifosi e per i ragazzi. Per questa gente».