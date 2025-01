«Inter partita subito forte? Il primo gol subito è stato un regalo nostro, un disimpegno facile, poi abbiamo subito un uno contro uno a 15 metri in porta, come il secondo gol. Questo al di là di come la squadra nerazzurra la forza la sicurezza di una squadra che sa come giocare le partite, condurle e gestirle. Al netto di questi episodi devi decidere come giocartela, se aspettarli o giocare con coraggio e abbiamo scelto di giocare con coraggio per non farli giocare per non farti sfinire dall'Inter perché consumi tante energie e comunque la perdi. Mi spiace perché abbiamo fatto queste due leggerezze sui gol. Pazienza, andiamo avanti, la squadra ha cercato di dare tutto, la differenza è chiaramente visibile». Così Marco Giampaolo ha parlato dopo la partita contro l'Inter dei nerazzurri e di come sono andati i 90 minuti contro la formazione di Inzaghi.