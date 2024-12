Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Stampa, Davide Frattesi ha raccontato come stia vivendo il fatto di non essere titolare all'Inter e di esserlo, invece, in Nazionale:

«Per me è uno stimolo in più. Ogni cosa va sempre presa per il verso giusto. Altrimenti diventa tutto troppo grande. La concorrenza aiuta a dare sempre il massimo. Quando andiamo in Nazionale, i miei compagni dell’Inter mi prendono in giro: “Ecco, vai da papà Luciano”, scherzano sul Ct che mi schiera dall’inizio. Come giocava bene la sua Roma, quando ero nella Primavera giallorossa. Andavo sempre a vederla. Ogni tanto lo ricordiamo con Fabio Ripert che adesso è preparatore atletico all’Inter e allora allenava mio fratello nelle giovanili della Lazio».