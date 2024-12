Fin qui il percorso dell'Inter nella nuova Champions League è stato quasi perfetto: in cinque partite sono arrivate 4 vittorie e 1 pareggio. La qualificazione diretta agli ottavi, evitando così i playoff, sono sempre più vicini. Adesso per i nerazzurri c'è uno scoglio difficile, il Bayer Leverkusen in trasferta. Una vittoria in terra tedesca darebbe quasi la certezza di arrivare tra le prime 8, o comunque consentirebbe all'Inter di gestire al meglio le ultime due partite del girone.